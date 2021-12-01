Первый случай заражения «омикрон»-штаммом зафиксировали в США

В Калифорнии выявили первый случай заражения новым «омикрон»-штаммом. Заболевшим оказался путешественник, который приехал в США из Южной Америки. Он был полностью вакцинирован, болезнь проходит без серьезных симптомов.

Об этом сообщил главный инфекционист страны Энтони Фаучи. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Путешественник вернулся из южной Африки 22 ноября, положительный тест он сдал 29 ноября. Он был на самоизоляции, все близкие контакты сдали негативный тест. Он полностью вакцинирован, испытывает легкие симптомы», — отметил он.

Фаучи также подтвердил, что первый случай заражения «омикроном» выявили именно в Калифорнии. Он отметил, что новая разновидность коронавируса может сопротивляться действию вакцин и легче передаваться от одного человека к другому. Однако точной информации пока нет.

При этом главный инфекционист Америки отметил, что важно быть готовыми к разным возможным ситуациям. Власти США уже призвали граждан не затягивать с бустерной вакциной от коронавируса, пока «омикрон» не начал массово распространяться. Фаучи подчеркнул, что на фоне появления «омикрона» ношение медицинских масок является благоразумным — особенно в общественных местах, когда не ясно, вакцинированы ли окружающие.