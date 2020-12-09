Первый случай заражения смертельно опасным грибком выявили в Бразилии

В Бразилии первый человек заразился грибком Candida auris. Он обладает устойчивостью к препаратам и может привести к смерти своего носителя из-за возникновения инвазивных инфекций.

Впервые о грибке узнали в 2009 году, сообщило Национальное агентство наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa). Сейчас его обнаружили в образце с кончика катетера взрослого пациента отделения интенсивной терапии больницы штата Баия. Наличие Candida auris подтвердили две лаборатории страны.

Некоторые штаммы грибка невосприимчивы к основным классам противогрибковых препаратов — полиенам, азолам и эхинокандинам. Кроме того, из-за него в организме вероятно возникновения различных инфекций, в том числе кровотока. Вкупе с сопутствующими заболеваниями они могут оказаться фатальными для пациента.

Наличие Candida auris определяют только специальным лабораторным методом. Грибок способен существовать в окружающей среде несколько месяцев и устойчив ко многим дезинфицирующим средствам.

Ранее ученые пришли к выводу, что смертность при COVID-19 повышают грибковые инфекции. Они поражают легкие заразившегося коронавирусом, который подключен к ИВЛ. В таком случае умирают 16-25% заболевших.