    06 марта 2020, 16:53

    Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Камеруне

    Ольга Ломакина

    В Камеруне появился первый зараженный новым типом коронавируса — им оказался 58-летний гражданин Франции. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Камерун.

    Зараженный приехал в столицу Яунде накануне. Его отправили на карантин. Теперь медикам предстоит выявить людей, с которыми контактировал мужчина. После этого у них возьмут анализы.

    Местные власти предпринимают меры по профилактике распространения коронавируса. Премьер-министр Камеруна дал распоряжение повысить наблюдение за больным.