Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Камеруне
В Камеруне появился первый зараженный новым типом коронавируса — им оказался 58-летний гражданин Франции. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Камерун.
Зараженный приехал в столицу Яунде накануне. Его отправили на карантин. Теперь медикам предстоит выявить людей, с которыми контактировал мужчина. После этого у них возьмут анализы.
Местные власти предпринимают меры по профилактике распространения коронавируса. Премьер-министр Камеруна дал распоряжение повысить наблюдение за больным.