Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Камеруне

Зараженный приехал в столицу Яунде накануне. Его отправили на карантин. Теперь медикам предстоит выявить людей, с которыми контактировал мужчина. После этого у них возьмут анализы.

Местные власти предпринимают меры по профилактике распространения коронавируса. Премьер-министр Камеруна дал распоряжение повысить наблюдение за больным.