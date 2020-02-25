Первый случай заражения коронавирусом выявили в Швейцарии
25 февраля в швейцарском кантоне Тичино на итальянской границе выявили больного с коронавирусом. Это первый подтвержденный случай в Швейцарии. Анализ провела лаборатория в Женеве. Об этом сообщил портал «Утро.ру» со ссылкой на портал Blick.
В минувшие выходные на севере Италии возросло число заболевших коронавирусом. По последним данным, в Италии заразились 283 человека.
На данный момент власти Швейцарии не предприняли никаких мер. Однако ежедневно между пограничными областями Италии и Тичино перемещаются почти 68 тысяч человек.
Вспышка коронавируса стала причиной отмены карнавала в Венеции. В 12 городах ввели карантин.