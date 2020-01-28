Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Германии

Речь идет о мужчине, живущем в районе Штарнберг. Представители Минздрава рассказали, что немца госпитализировали, он находится под наблюдением врачей. Они оценивают его состояние как стабильное. При этом риск распространения коронавируса 2019-nCoV в регионе считается невысоким. Об этом написал ТАСС.

Впервые о смертельном коронавирусе стало известно в конце декабря 2019 года. В китайском Ухане мужчина заболел пневмонией, вызванной новым вирусом. В начале января китаец умер. Достаточно быстро вирус распространился по Китаю и другим странам. Сейчас число погибших достигло 106 человек, еще более четырех тысяч инфицированы.

Российское посольство в КНР пытается вывести россиян из провинции Хубэй, где и началось распространение коронавируса. Китайские власти пока не собираются менять режим пребывания иностранцев в Хубее.

Основными симптомами заболевания являются высокая температура, слабость, кашель и мокрота. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает повышенным риск распространения коронавируса 2019-nCoV в мире. Ранее ВОЗ называл риск умеренным.