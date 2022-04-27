Первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8 зафиксировали в Китае

Человек в китайской провинции Хэнань впервые заразился птичьим гриппом H3N8. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Речь идет о четырехлетнем мальчике, который живет в городском округе Чжумадянь. Перед тем, как у него появились симптомы, он контактировал с домашней птицей. Недалеко от его дома также есть дикие утки.

Мальчик почувствовал себя плохо 5 апреля, у него была лихорадка, а спустя пять дней из-за ухудшившегося состояния его госпитализировали. Результаты анализов показали, что у ребенка — инфекция H3N8.

«По предварительной оценке экспертов, вирус гриппа H3N8 имеет птичье происхождение и прежде не обладал способностью эффективно заражать людей», — сказано в сообщении.

Уточняется, что вирус H3N8 фиксировали ранее у собак, лошадей, тюленей, птиц по всему миру. Однако о случаях H3N8 у людей не было известно. В госкомитете КНР заметили, что заражение мальчика показывает межвидовую передачу от птицы к человеку. При этом риск начала эпидемии низкий.

На прошлой неделе в 12 странах мира зафиксировали 169 случаев гепатита неизвестного происхождения, болезнь диагностировали у детей.