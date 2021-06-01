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    01 июня 2021, 08:35

    Первый случай заражения человека птичьим гриппом H10N3 выявили в Китае

    Александр Блинов

    В Китае в восточной провинции Цзянсу впервые выявили случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3. Об этом со ссылкой на Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР сообщило РИА «Новости».

    Первый случай заражения человека птичьим гриппом H10N3 выявили в Китае

    Заражение выявили у 41-летнего местного жителя. Симптомы заболевания проявились у него 23 апреля. У мужчины поднялась температура. Спустя пять дней его состояние ухудшилось, китайца госпитализировали в больницу. Через месяц по результатам теста у него диагностировали заражение вирусом H10N3.

    Китайские специалисты провели полный анализ генома вируса и подтвердили его птичье происхождение. Они пришли к выводу, что вирус не может «эффективно» заражать других людей. Тех, кто контактировал с больным, поместили под наблюдение. Никаких аномалий выявлено не было.

    Сейчас врачи оценивают состояние заразившегося как стабильное. Сообщается, что его могут выписать из больницы.

    Случаев передачи вируса H10N3 от человека к человеку в мире прежде еще не регистрировали. По мнению специалистов, вирус мог передаться от птицы к человеку «случайно». По их оценке, риск масштабного распространения патогена крайне низок. Однако людей призвали избегать контактов с живыми птицами и птицами, умершими от болезни, а также обращать внимание на гигиену пищи.

    Российский ученый Павел Рахманин ранее в беседе с «360» оценил риск начала пандемии птичьего гриппа. По его мнению, говорить об этом пока рано, но вероятность того, что вирус мутирует и начнет передаваться от человека к человеку, все же есть.