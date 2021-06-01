Первый случай заражения человека птичьим гриппом H10N3 выявили в Китае

В Китае в восточной провинции Цзянсу впервые выявили случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3. Об этом со ссылкой на Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР сообщило РИА «Новости».

Заражение выявили у 41-летнего местного жителя. Симптомы заболевания проявились у него 23 апреля. У мужчины поднялась температура. Спустя пять дней его состояние ухудшилось, китайца госпитализировали в больницу. Через месяц по результатам теста у него диагностировали заражение вирусом H10N3.

Китайские специалисты провели полный анализ генома вируса и подтвердили его птичье происхождение. Они пришли к выводу, что вирус не может «эффективно» заражать других людей. Тех, кто контактировал с больным, поместили под наблюдение. Никаких аномалий выявлено не было.

Сейчас врачи оценивают состояние заразившегося как стабильное. Сообщается, что его могут выписать из больницы.

Случаев передачи вируса H10N3 от человека к человеку в мире прежде еще не регистрировали. По мнению специалистов, вирус мог передаться от птицы к человеку «случайно». По их оценке, риск масштабного распространения патогена крайне низок. Однако людей призвали избегать контактов с живыми птицами и птицами, умершими от болезни, а также обращать внимание на гигиену пищи.

Российский ученый Павел Рахманин ранее в беседе с «360» оценил риск начала пандемии птичьего гриппа. По его мнению, говорить об этом пока рано, но вероятность того, что вирус мутирует и начнет передаваться от человека к человеку, все же есть.