Первый случай заболевания новым коронавирусом подтвержден в США

Пациент с симптомами пневмонии попал в больницу на прошлой неделе. Случай зафиксирован в штате Вашингтон. Известно, что ранее пострадавший вернулся из китайского города Ухань. Положительные данные его анализов врачи получили в минувшие выходные, уточняется в материале.

Личность заболевшего новым коронавирусом не раскрывается.

Вспышка пневмонии была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Позднее врачам удалось установить, что причиной стал неизвестный ранее науке вид коронавируса. Более 200 человек по всему миру уже заболели новым коронавирусом 2019-nCoV.

От осложнений, которые вызвал этот коронавирус, в Китае умерли четыре человека. Теперь его признали биологической угрозой населению России. На границе с КНР усилен санитарно-карантинный контроль.

Российские специалисты уже занимаются созданием экспресс-теста для определения нового коронавируса, а Минздрав планирует разработать вакцину от заболевания.