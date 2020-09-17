Первый случай смерти животного от маски зафиксировали ученые. Погиб пингвин
Мертвого магелланова пингвина нашли на пляже в бразильском штате Сан-Паулу. В его желудке нашли черную защитную маску модели N95. Об этом сообщила испанская газета El Mundo.
По словам ученых, это первый официально зафиксированный случай гибели животного от проглатывания медицинской маски.
Защитными масками стали пользоваться почти все жители Земли после того, как ВОЗ 11 марта объявила о пандемии коронавируса. Во многих странах жесткие ограничения из-за распространения инфекции уже отменили, однако масочный режим сохраняется до сих пор.
Россияне смогут снять защитные маски не раньше января 2021 года.
Основной ареал обитания магеллановых пингвинов — архипелаг Огненная Земля и Фолклендские острова. Когда наступает лето (в Южном полушарии — холодное время года), пингвины отправляются на север.