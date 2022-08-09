Первый случай смерти от оспы обезьян зафиксировали в Эквадоре

Первый случай смерти пациента от оспы обезьян зарегистрировал Минздрав Эквадора. Об этом министерство здравоохранения южноамериканской республики сообщило в понедельник.

«Один человек умер в понедельник, 8 августа, из-за имевшейся у него ранее патологии», — говорится в сообщении министерства здравоохранения.

Первый случай оспы обезьян в Эквадоре зафиксировали меньше месяца назад, за этот период выявили 10 случаев заболевания, отмечает Минздрав.

Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора направил заявку на регистрацию препарата против оспы НИОХ-14. Препарат будет эффективен против любых форм оспы: обезьян, коров и натуральной оспы, сообщили в центре. Лекарство планируют выпускать в капсулах по 200 миллиграммов.

В России единственного больного оспой обезьян лечили в больнице Санкт-Петербурга. По словам медиков, мужчина полностью здоров и не заразен. Болезнь протекала в легкой форме. Среди контактировавших с ним лиц заболевание не выявлено.