Первый случай пневмонии зафиксировали в Таиланде

«Утро.ру» рассказало, что медики диагностировали пневмонию у 61-летней туристки, которая приехала из китайского города Ухань. Она уже прошла курс лечения и готова вернуться домой. По данным издания, признаки пневмонии обнаружили еще у 12 людей, но диагноз пока не подтвердился. Таиландский министр здравоохранения Анутин Чарнвееракул попросил местное население не поддаваться панике.