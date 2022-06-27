Первый случай оспы обезьян зарегистрировали в Перу

Иностранец, находящейся в Лиме, заразился вирусом оспы обезьян. Это первый подобный случай в Перу. Об этом сообщил министр здравоохранения Перу Хорхе Лопес.

«Случай [заражения] был зарегистрирован в столице. Пациент вчера сдал все лабораторные анализы, результаты которых подтвердили оспу обезьян», — рассказал он. Его процитировала газета El Comerci.

По его словам, заразившимся является иностранец. Медики изолировали мужчину, его состояние — стабильное.

Ранее в мае на карантин посадили 70-летнего жителя Перу, вернувшегося из Эквадора.У него заподозрили вирусом оспы обезьян, но диагноз в итоге не подтвердился.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, оно передается человеку в основном от диких животных, например, от приматов и грызунов. Симптомами заражения являются усталость, озноб, головная боль, увеличение лимфатических узлов, боли в мышцах и спине.Также могут появиться высыпания на коже.