Первый случай ковида зафиксировали в королевстве Тонга

Врачи островного королевства Тонга зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Ковид в страну привез один из туристов, сообщил министр здравоохранения королевства Сиале Акауола.

По словам министра, сначала путешественник прилетел в Новую Зеландию, где коронавирус у него не нашли. После приезда в Тонга тест на ковид показал положительный результат. Акауола подчеркнул, что турист был привит вакциной Pfizer/BioNTech. Первую дозу препарата заболевший получил в конце сентября, а вторую — в середине октября.

Как заявили в Минздраве Новой Зеландии, перед отъездом турист действительно получил отрицательный результат теста на коронавирус. Премьер островного королевства Похива Ту’и’онетоа заявил, что в ближайшие выходные страну не будут закрывать на карантин.

«Причина, по которой закрытия не произойдет в эти выходные, заключается в том, что мне сообщили, что вирусу потребуется более трех дней, чтобы развиться у кого-то, кто заразился им, прежде чем эти люди сами станут заразными», — привело слова премьера местное издание Matangi Tonga.

Королевство Тонга располагается на 177 островах одноименного архипелага. Оно находится в Тихом океане, а население составляет порядка 100 тысяч человек.