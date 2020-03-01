Первый случай коронавируса зафиксирован в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook сообщил о первом случае заражения уханьской пневмонией, отмеченном на территории республики. Он сообщил, что заболевший сам пришел в госпиталь, почувствовав недомогание.

Сданный анализ показал наличие вируса в организме. Состояние больного оценивается как удовлетворительное.

«Около двух часов назад мы, к сожалению, узнали о первом заболевшем. Пациенту 29 лет, он прилетел со своей супругой из Ирана 28 февраля», — написал Пашинян.

Армянский премьер уточнил, что тест жены зараженного показал отрицательный результат.

Пашинян сообщил, что запланированное шествие в память погибших 1 марта 2008 года во время массовых беспорядков, будет отменено.

Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила, что коронавирусом заразились 79,8 тысячи человек. Больше половины (52%) излечились. Всего в мире вирус диагностировали у 85,9 тысячи человек.