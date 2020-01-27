Первый случай коронавируса зафиксировали в Киеве

Исследование «Киевского городского лабораторного центра МЗ Украины» подтвердило заболевание у одного пациента.

«По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов: грипп А (H1N1) — 3, грипп А нетипованый — 1, грипп В — 3, аденовирус — 2, бокавирус — 1, коронавирус — 1 и риновирус — 1», — говорится в сообщении центра в Facebook.

В комментариях лабораторный центр уточнил, что выявленный коронавирус не тот, который распространяется в Китае.

Накануне премьер-министр Украины Алексей Гончарук объявил об усилении мер для защиты от коронавируса. С 26 января в аэропорту Борисполь все пассажиры прямых авиарейсов из Китая должны проходить температурный скрининг тела. По его словам, специалисты санитарно-карантинного подразделения Министерства здравоохранения подготовлены, укомплектованы инфракрасными термометрами. Он также сообщил об обязательном осмотре для животных.

Власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань 31 декабря. В КНР, по официальным данным, коронавирусом 2019-nCoV заразились 2835 человек, из них 81 скончался. Инфекцию регистрируют и за пределами Китая.