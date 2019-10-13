Первый штат в США официально запретил шубы и животных в цирке

Зоозащитники празднуют победу: в США запретили торговлю меховыми изделиями, а также выступления животных в цирке. Пока только в Калифорнии. Закон подписал губернатор штата Гэвин Ньюсом.

«Калифорния — лидер в вопросах, которые касаются защиты животных. Сегодня это лидерство подразумевает запрет на продажу меха», — указано в сообщении, размещенном на сайте правительства штата.

Запрещается также использовать животных в качестве цирковых артистов. По мнению губернатора, звери не должны выступать на перекладинах или прыгать через огонь. Будет запрещено использование в цирках медведей, тигров, слонов, обезьян и других диких животных.

Веган-активистка погубила сотню кроликов, спасая их Подробнее

Запрет на торговлю или даже дарение будет распространяться на одежду, сумки, обувь, тапочки, головные уборы или брелки с мехом. Нововведение предусматривает гражданское наказание за каждое нарушение. Новый закон исключает использование кожи, а также меховых изделий в религиозных целях.

Калифорния — первый американский штат, где принят охраняющий права животных подобный закон. Он вступит в силу в 2023 году. До тех пор меха носить — можно.