Мир 06 февраля 2024, 16:20 «Первый шаг». Еврокомиссия привлекла Украину к разработке стратегии ОПК Фон дер Ляйен заявила о планах сделать ВСУ частью военных возможностей ЕС РИА «Новости»

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Еврокомиссия привлекла Украину к разработке стратегии по оборонной промышленности. Об этом рассказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, сообщило РИА «Новости».

«Мы должны думать об оборонной промышленности Украины как о части нашей собственной оборонной индустрии. Поэтому мы вовлекли страну в подготовку нашей стратегии по оборонной промышленности», — завила она.

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Глава Еврокомиссии сказала, что это «первый шаг», который приведет к интеграции Украины в оборонные программы. По мнению фон дер Ляйен, украинские вооруженные силы надо рассматривать «как часть наших военных возможностей».

Ранее ЕК начала готовиться к переговорам о членстве Украины в Евросоюзе. Сначала законодательство страны проверят на соответствие европейскому, процесс уже начался.

В то же время Евросоюз готовит санкции против России. Но конфисковать российские активы для нужд Украины объединение боится, писал RT. Последствия могут оказаться серьезными, пострадать может репутация еврозоны.