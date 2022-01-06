Первый самолет с российскими военными прибыл в Казахстан
Первый борт с российскими военными прибыл в Алма-Ату, сообщил местный журнал «Vласть». По данным источника издания, в течение нескольких часов они должны начать дежурство в городе.
Собеседник журнала добавил, воинские части, расположенные вблизи Алма-Аты, приведены в высокую готовность.
По данным РЕН ТВ, в Казахстан прилетели две роты спецназа. Официально эти данные подтверждены не были.
В секретариате ОДКБ ранее заявили ТАСС, что от РФ в состав коллективных миротворческих сил вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.
Протесты в Казахстане начались из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Постепенно они переросли в беспорядки и столкновения с правоохранительными органами. Накануне на всей территории республики было введено чрезвычайное положение.
Совет ОДКБ принял решение отправить в Казахстан коллективные миротворческие силы для стабилизации ситуации.