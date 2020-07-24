Первый с 1934 года намаз завершился в Айя-Софии. Вот как это было

Историческое событие произошло 24 июля в Стамбуле. Там в Айя-Софии, которая считалась до последнего времени музеем, прошел первый за 86 лет намаз.

На площади около исторического объекта поставили большие экраны и колонки. Таким образом у людей, собравшихся на улице, была возможность видеть происходящее в мечети. А желающих проследить за первой с 1934 года молитвой было множество. Речь идет о тысячах мусульман. Площадь даже перекрыли, поскольку она уже не вмещала больше людей.

Большинство пришло к Айя-Софии со своими молитвенными ковриками. Интересно, что среди находившихся там людей был замечен и соперник турецкого лидера Мухаррем Индже. Он баллотировался в президенты в 2018 году и занял второе место. На фото он сидит на переднем плане.

Сам Эрдоган прибыл в Айя-Софию перед началом намаза. До этого он дважды проверял, как идут приготовления. За некоторое время для молитвы турецкий лидер зачитал отрывок из Корана. Это вызвало восторженную реакцию собравшихся. Кадры того, как президент читал молитву, уже появились в Сети. Его окружали другие политики.

«Прими, Аллах, усилия всех, в первую очередь нашего президента, в дар то, что Айя-София стала мечетью. Мы все вместе радуемся этому превращению», — сказал глава управления по делам религии Турции Али Эрбаш, который вел богослужение. Его процитировало РИА «Новости».

Во время намаза христианские мозаики и фрески закрыли шторами.

Турецкие власти в связи с открытием Айя-Софии в качестве мечети приняли повышенные меры безопасности. За порядком следили около 17 тысяч полицейских, на крышах зданий рядом с историческим памятником находились спецназовцы, а над районом летало несколько вертолетов.

Источник фото: РИА «Новости»

Храм Святой Софии (или Айя-София) был создан в 537 году императором Юстинианом I. Более тысячи лет он являлся самой большой христианской святыней. Однако после того, как Константинополь захватили османы, церковь превратилась в мечеть. Это случилось в 1453 году.

Спустя несколько столетий, в 1934 году, Айя-София стала музеем. Туристы приходили туда, чтобы увидеть христианские фрески, а также влияние мусульман на этот памятник истории.

Все изменилось 10 июля 2020 года, когда Высший административный суд Турции аннулировал решение основателя Турецкого государства Кемаля Ататюрка о превращении мечети в музей. После этого Эрдоган заявил, что Айя-София вновь получит статус мечети.