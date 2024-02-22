Мир 22 февраля 2024, 13:00 Первый приговор по «закону Родченкова» вынесли в США Американский врач Лира получил три месяца тюрьмы по «закону Родченкова» Freepik

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Врач из США Эрик Лира получил тюремный срок за распространение допинга. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Южного округа Нью-Йорка.

Лира стал первым в истории обвиняемым по «закону Родченкова». Он проведет за решеткой три месяца. Также его обязали выплатить штраф в размере 16,4 тысячи долларов.

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«Сегодняшний приговор дает четкий сигнал: нарушение антидопингового „закона Родченкова“ влечет за собой серьезные последствия, вплоть до лишения свободы», — подчеркнул американский прокурор Дэмиан Уильямс.

Антидопинговое агентство США совместно с ФБР расследовало цепочку доставки запрещенных препаратов из Центральной и Южной Америки спортсменам. Прокуратура выдвинула обвинения в отношении Лиры в 2022 году.

Экс-президент США Дональд Трамп подписал «закон Родченкова» в 2020 году. Документ предусматривает уголовное преследование за случаи допингового сговора.