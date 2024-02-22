22 февраля 2024, 13:00
Первый приговор по «закону Родченкова» вынесли в США
Американский врач Лира получил три месяца тюрьмы по «закону Родченкова»
Врач из США Эрик Лира получил тюремный срок за распространение допинга. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Южного округа Нью-Йорка.
Лира стал первым в истории обвиняемым по «закону Родченкова». Он проведет за решеткой три месяца. Также его обязали выплатить штраф в размере 16,4 тысячи долларов.
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«Сегодняшний приговор дает четкий сигнал: нарушение антидопингового „закона Родченкова“ влечет за собой серьезные последствия, вплоть до лишения свободы», — подчеркнул американский прокурор Дэмиан Уильямс.
Антидопинговое агентство США совместно с ФБР расследовало цепочку доставки запрещенных препаратов из Центральной и Южной Америки спортсменам. Прокуратура выдвинула обвинения в отношении Лиры в 2022 году.
Экс-президент США Дональд Трамп подписал «закон Родченкова» в 2020 году. Документ предусматривает уголовное преследование за случаи допингового сговора.
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