На брифинге Байден заслушает информацию от американских спецслужб, говорится в материале. После этого он должен встретиться со своими советниками.

Ранее компьютерная томография подтвердила у кандидата в президенты США Джо Байдена два небольших перелома стопы по типу трещины кости. Политик поскользнулся, когда играл со своей собакой по кличке Мэйджер. Пострадавшего Байдена осмотрел врач-ортопед.

В течение ближайших нескольких недель политик будет вынужден ходить в специальной обуви, заметил его лечащий врач.

Выборы в США прошли 3 ноября. Но окончательные итоги станут известны после голосования коллегии выборщиков, которое пройдет только 14 декабря. Несмотря на это многие СМИ уже присудили победу кандидату от Демократической партии Джо Байдену. Действующий президент США Дональд Трамп пытается через суды обжаловать итоги голосования в разных штатах.

Тем временем на сайте Джо Байдена появился документ со списком членов новой администрации, которые будут отвечать за работу с журналистами, в случае победы Байдена. В перечне есть прославившаяся неоднозначными высказываниями о России бывший представитель Госдепа и администрации президента США Джен Псаки.