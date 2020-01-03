Первый президент Украины заявил о трех частях страны с разными ДНК

«Мы — страна разных интересов. Украина имеет три маленьких Украины: Юго-Восток, Запад и Центр. Разные исторические корни, разные ментальности, разная историческая память», — сказал Кравчук.

Савченко парировала, что «ДНК крови» у жителей Украины все-таки одинаковая. Население постоянно перемешивалось.

«ДНК проявляется при определенных условиях. А когда условия такие, как у нас, то мы вообще не можем найти в себе ДНК. И тогда мы говорим, что мы отличаемся. Ну, давайте возьмем так: Донбасс — Донецк — и Львов», — попытался наглядным примером проиллюстрировать свою мысль Кравчук.

Он напомнил, что президенты и депутаты не берутся ниоткуда. Их выбирает народ. А это значит, что те же депутаты выражают интересы той части народа, которая их выбирала. Поэтому и интересы, и взгляды у народных избранников разные, пришли в итоге к общему мнению собеседники.