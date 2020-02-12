Первый президент Украины отказал Крыму в «жесте доброй воли»

Бывший лидер Незалежной заявил, что Украина «все покупает в России и переплачивает». Он предложил Киеву подумать над продажей воды в Крым.

По мнению Кравчука, с российскими властями нужно сотрудничать на коммерческой основе. Экс-глава добавил, что о жестах доброй воли в отношении Крыма не может быть и речи.

В 2014 году Украина закрыла подачу воды через Северо-Крымский канал на полуостров.