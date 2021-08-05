Первый президент Украины назвал своей самой большой ошибкой веру в Россию

Первый глава Украинского государства Леонид Кравчук признался, что считает веру в Россию своей самой большой ошибкой в жизни. Он пожалел, что не сделал никаких выводов из своих знаний о стране, и добавил, что РФ «мешала ему строить независимую Украину».

«Моя самая большая ошибка — то, что я верил России. Я не имел права этого делать. Когда я учился в Москве — это было с 1967 по 1970 год, — мне уже было за 30. Я имел доступ в Ленинскую библиотеку, к архивам, которого никто не имел. И знал так много о России, о Ленине, обо всех, чего никто тогда еще не знал. Я думал, что она также меняется. И изменится наконец», — рассказал Кравчук в интервью сайту «Левый берег».

Он добавил, что был уверен в дипломатическом, а не силовом подходе России к другим государствам, однако «она осталась такой, какой была».

Сейчас 87-летний Кравчук находится в реанимации. Он попал в отделение интенсивной терапии месяц назад после операции на сердце. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По данным украинских СМИ, на прошлой неделе ему стало хуже.