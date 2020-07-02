Первый президент Украины Леонид Кравчук пожаловался на поляков

«Мы жили межа в межу с польским паном, не помню его фамилию, но село знало его, жену его, она была очень «гоноровой пани», — поделился Кравчук.

Он пожаловался, что поляки оскорбляли его и других украинцев, а однажды «пани» побила его за воровство черешни из ее сада. Кравчук заключил, что с тех пор ему кажется, будто украинцы и поляки — враги.