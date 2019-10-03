Кравчук рассказал, что считает беспочвенной обеспокоенность ряда украинских политиков и активистов относительно последствий подписания «формулы».

Политик напомнил о многотысячных потерях Украины в Донбассе и признал необходимость заключения мира.

«Это благородно, гуманно, и другого пути я не вижу. Однако это не означает, что со всем нужно соглашаться. Мы не имеем права встать на колени, мы не имеем права утратить свой авторитет, но искать мир мы обязаны», — сказал он.

Кравчук связал с ненавистью к новой власти обвинения в предательстве, которые прозвучали в последние дни в адрес действующего президента Украины Владимира Зеленского.

«Думаю, те кто обвиняют президента Украины Владимира Зеленского в предательстве, делают это осознанно. Не потому что это правда так, а потому что они в душе носят ненависть к Зеленскому, ненависть к новой власти и ненависть к тому, что они утратили власть», — такую версию озвучил экс-лидер Украины.

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Также Кравчук заявил, что нынешние беспорядки в Киеве не станут новым Майданом, так как нынешнюю власть поддерживает подавляющее большинство граждан Украины.