Первый президент Словении осудил поставки оружия на Украину

Странам нужно прекратить предоставлять оружие Украине, так как его поставки приведут к повышению количества погибших и раненых. Такое мнение выразил первый президент Словении Милан Кучан.

«Приобретение оружия приведет только к увеличению числа погибших и раненых», — заявил Кучан. Его слова привело Словенское агентство печати.

Бывший президент назвал неразумным то, что другие страны не призывают к прекращению огня на Украине. Вся помощь международного сообщества выливается лишь в поставки оружия на украинскую территорию. В центре Любляны прошла акция за мир на Украине, в которой принял участие Кучан.

Ранее власти Словении решили отправить на Украину оружие, боеприпасы и шлемы. Военные страны получат в том числе автоматы Калашникова.

В пресс-службе Военно-морских сил Украины заявляли, что ждут 70 военных самолетов от Болгарии, Польши и Словакии. Помочь Украине с военной техникой решила и Австралия, которая собирается выделить на эти цели 70 миллионов долларов. Премьер-министр страны Скотт Моррисон призвал другие страны полностью изолировать Россию и осудил проведение спецоперации.