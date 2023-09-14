Мир 14 сентября 2023, 10:25 Первый президент Молдавии умер от неизлечимой болезни Скончался первый президент Молдавии Мирча Снегур РИА «Новости»

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Ушел из жизни первый президент Молдавии Мирча Снегур. О смерти политика сообщил в Facebook* бывший вице-премьер-министр республики Константин Тампиза.

По его словам, Снегура не стало поздно вечером 13 сентября. Известно, что он страдал от неизлечимой болезни. Точную причину смерти бывший вице-премьер не уточнил.

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Мирча Снегур занял пост президента Молдавии в 1990 году. На этой должности он находился до декабря 1996 года.

В 1980-х годах Снегур работал на посту секретаря Центрального комитета компартии Молдавии, в дальнейшем стал председателем Президиума Верховного Совета МССР и председателем Верховного Совета МССР.

Президентом Молдавии Снегур был с 1990 года до декабря 1996 года. На посту главы страны он выступил против идеи объединения республики с Румынией, но вместе с тем был сторонником ликвидации автономии Приднестровья.

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