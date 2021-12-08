Первый президент Казахстана Назарбаев рассказал о роли России в решении мировых проблем

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что мировые проблемы не получится решить без участия России. Об этом сообщило РИА «Новости».

Таким мнением политик поделился во время съемок фильма «Казах. История золотого человека» режиссера Оливера Стоуна. По его словам, российский президент Владимир Путин смог укрепить страну, а также обзавестись большой поддержкой внутри страны, передал RT.

«Что бы ни делали, как бы ни хотели, мировые проблемы без России нельзя решить», — заявил Назарбаев.