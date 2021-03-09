Первый президент Белоруссии нашел виновного в распаде СССР

Первый президент Белоруссии Станислав Шушкевич заявил, что считает Михаила Горбачева виновным в развале Советского Союза. По словам Шушкевича, российский политик был врагом сохранения СССР в виде конфедерации.

В беседе с НСН белорусский политик рассказал, что 20 октября 1991 года президент Советского Союза показал союзный договор, по которому создавалась конфедерация.

«При этом предлагалось считать конфедерацией структуру, в которой будет главой президент Горбачев и вместо политбюро у него будет госсовет», — отметил Шушкевич.

Бывший белорусский лидер подчеркнул, что данную структуру невозможно считать конфедерацией. Он добавил, что к тому моменту время уже было упущено.

«Главным врагом сохранения СССР в виде конфедерации был Горбачев», — сказал Шушкевич.

Он объяснил, что советского лидера не устраивало то, что в конфедерации наличие президента не являлось обязательным, в отличие от унитарного государства. По словам Шушкевича, Горбачев хотел быть главным и добивался этого разными методами. Шушкевич полагает, что проект союзного договора от 20 октября был апогеем этих стремлений советского лидера.

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что СССР можно было сохранить. Он выразил мнение, что для этого Советский Союз надо было превратить в конфедерацию.