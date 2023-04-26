Мир 26 апреля 2023, 18:40 Первый предвыборный проморолик Байдена появился на его YouTube-канале Президент США Джо Байден опубликовал первый проморолик к выборам 2024 года YouTube

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Президент США Джо Байден представил первый проморолик в преддверии выборов 2024 года. Видео опубликовали на официальном YouTube-канале американского лидера.

Предвыборный ролик Байдена вышел под названием «Флаг». На видео президента США преподнесли как защитника американских свобод.

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«Джо Байден баллотируется на повторный срок, чтобы убедиться, что солнце не зайдет над этим (американским — прим. ред.) флагом», — пояснили в проморолике.

При победе на выборах президент Соединенных Штатов Байден якобы проследит, чтобы «обещание американской демократии не было нарушено». Американские демократические ценности оказались под угрозой, сообщил он в предвыборном ролике. Эту угрозу представляют радикальные движения, запрещающие книги, настаивающие на пересмотре результатов выборов и лишающие женщин права выбора.

Байден добавил, что идет на второй срок, чтобы завершить начатую работу. Кроме того, он решил баллотироваться на выборах 2024 года, поскольку знает США.

Ранее американский лидер публично опозорился рассказом о смерти дедушки. Байден перепутал дату ухода близкого родственника из жизни.