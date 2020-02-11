Первый повторяющийся сигнал из космоса поступил на Землю

По оценкам специалистов, длина цикла сигнала — примерно 16,35 суток. Этот период принято считать временем прохождения объекта своей орбиты. Явление получило название «быстрые радиовсплески».

Эксперты уточнили, что длительность мощных вспышек составляет несколько миллисекунд. Астронавты уже уловили порядка 150 «быстрых радиовсплесков», десять из которых повторялись.

Ученые определили, что сигнал исходит из точки на расстоянии 500 миллионов световых лет от Земли. Они предполагают, что «отправлять» подобные вспышки может черная дыра.