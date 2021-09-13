Первый после захвата власти талибами* международный коммерческий рейс приземлился в Кабуле

Самолет пакистанских международных авиалиний с пассажирами приземлился в аэропорту Кабула. Это первый международный коммерческий рейс, совершивший посадку в столице Афганистана после ухода из страны Вооруженных сил США и захвата власти талибами*.

Журналист AFP, летевший на рейсе, сообщил, что на борту находились всего около 10 человек.

В четверг, 9 сентября, первый после прихода к власти талибов* международный коммерческий рейс вылетел из Кабула в Доху. Рейс совершил самолет Boeing 777 авиакомпании Qatar Airways.

В начале сентября представитель афганской авиакомпании Ariana Afghan Airlines Тамим Ахмади рассказал о возобновлении внутренних рейсов. По его словам, авиационный регулятор и «Талибан»* дали разрешение начать прерванное воздушное сообщение в Афганистане. Однако первый рейс Кабул — Мазари-Шариф был отменен из-за технических проблем.

Талибы* захватили власть в Афганистане 15 августа. В начале сентября они объявили новый состав правительства.

*«Талибан» —запрещенные в России террористические организации.