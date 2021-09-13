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    13 сентября 2021, 09:54

    Первый после захвата власти талибами* международный коммерческий рейс приземлился в Кабуле

    Екатерина Шамина

    Самолет пакистанских международных авиалиний с пассажирами приземлился в аэропорту Кабула. Это первый международный коммерческий рейс, совершивший посадку в столице Афганистана после ухода из страны Вооруженных сил США и захвата власти талибами*.

    Журналист AFP, летевший на рейсе, сообщил, что на борту находились всего около 10 человек.

    В четверг, 9 сентября, первый после прихода к власти талибов* международный коммерческий рейс вылетел из Кабула в Доху. Рейс совершил самолет Boeing 777 авиакомпании Qatar Airways.

    В начале сентября представитель афганской авиакомпании Ariana Afghan Airlines Тамим Ахмади рассказал о возобновлении внутренних рейсов. По его словам, авиационный регулятор и «Талибан»* дали разрешение начать прерванное воздушное сообщение в Афганистане. Однако первый рейс Кабул — Мазари-Шариф был отменен из-за технических проблем.

    Талибы* захватили власть в Афганистане 15 августа. В начале сентября они объявили новый состав правительства.

    *«Талибан» —запрещенные в России террористические организации.