Первый после вывода войск США международный рейс приземлился в Афганистане

Первый коммерческий международный рейс после захвата Афганистана талибами* и вывода войск США из страны приземлился в Кабуле. Об этом написала «Газета.ru».

Это был самолет из Пакистана. На борту находились около 10 человек.

Представители организации «Талибан»* объявили об установлении контроля над Афганистаном 15 августа. Вскоре президент США Джо Байден принял решение о завершении 20-летней миссии США в Афганистане и выводе войск из страны.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещена в России.