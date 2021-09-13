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    13 сентября 2021, 10:42

    Первый после вывода войск США международный рейс приземлился в Афганистане

    Полина Гребенщикова

    Первый коммерческий международный рейс после захвата Афганистана талибами* и вывода войск США из страны приземлился в Кабуле. Об этом написала «Газета.ru».

    Первый после вывода войск США международный рейс приземлился в Афганистане

    Это был самолет из Пакистана. На борту находились около 10 человек.

    Представители организации «Талибан»* объявили об установлении контроля над Афганистаном 15 августа. Вскоре президент США Джо Байден принял решение о завершении 20-летней миссии США в Афганистане и выводе войск из страны.

    * «Талибан» — террористическая организация, запрещена в России.