Мир 18 августа 2023, 09:53 Первый после прекращения зерновой сделки сухогруз доплыл до Турции Первое после прекращения зерновой сделки торговое судно из Одессы вошло в Босфор РИА «Новости»

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Контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга вошел в пролив Босфор. Он стал первым судном, приплывшим из Одессы с момента прекращения действия зерновой сделки. Об этом сообщил NTV.

Торговое судно стояло в порту Одессы с начала спецоперации. Joseph Schulte снялся с якоря 16 апреля и около 20 часов 17 августа проплыл вблизи Кумкея Аксуского района турецкой провинции Анталья. На следующее утро сухогруз вошел в пролив Босфор и направился в порт Амбарлы возле Стамбула.

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На борту контейнеровоза — 30 тысяч тонн грузов, но каких именно, издание не уточнило. Joseph Schulte выдвинулся под флагом Гонконга и стал первым с момента прекращения зерновой сделки торговым судном, которое отправилось в Босфор из украинских портов.

Соглашения о зерновом коридоре в Черном море, которые заключили Россия, ООН, Турция и Украина, действовали около года. Российская сторона объявила 17 июля, что из-за невыполнения условий откажется продлевать договоренности.

Joseph Schulte воспользовался временным коридором, заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. «Известия» сообщили, что часть контейнеров загрузили продовольствием.