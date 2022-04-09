Первый полностью коммерческий рейс SрасеX прибыл на МКС

Корабль Crew Dragon успешно доставил туристов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщил ТАСС.

Рейс выполнен при сотрудничестве корпорации SраsеХ — ей принадлежит корабль — с компанией Axiom Space, которая выступила оператором. Это первый из двух запланированных коммерческих полетов. Дата второго рейса пока неизвестна.

Финальная стадия сближения корабля с МКС началась в 14:45 по московскому времени. Примерно через 45 минут, в 15:30, произошла полная стыковка.

Полет начался 8 апреля, около 18:17 по московскому времени. На борту Crew Dragon были четыре человека. Это бывший астронавт NASA и вице-президент компании-оператора Майкл Лопес-Алегрии, американский бизнесмен Ларри Коннор, канадский инвестор Марк Пати и израильский предприниматель Итан Стиббе. Туристы проведут на орбите около недели.