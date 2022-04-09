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    09 апреля 2022, 18:24

    Первый полностью коммерческий рейс SрасеX прибыл на МКС

    Анна Усачева

    Корабль Crew Dragon успешно доставил туристов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщил ТАСС.

    Первый полностью коммерческий рейс SрасеX прибыл на МКС

    Рейс выполнен при сотрудничестве корпорации SраsеХ — ей принадлежит корабль — с компанией Axiom Space, которая выступила оператором. Это первый из двух запланированных коммерческих полетов. Дата второго рейса пока неизвестна.

    Финальная стадия сближения корабля с МКС началась в 14:45 по московскому времени. Примерно через 45 минут, в 15:30, произошла полная стыковка.

    Полет начался 8 апреля, около 18:17 по московскому времени. На борту Crew Dragon были четыре человека. Это бывший астронавт NASA и вице-президент компании-оператора Майкл Лопес-Алегрии, американский бизнесмен Ларри Коннор, канадский инвестор Марк Пати и израильский предприниматель Итан Стиббе. Туристы проведут на орбите около недели.