Первый поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Курскую область

Первый поезд с эвакуированными жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР прибыл в Курскую область. Состав приехал на железнодорожный вокзал в Курске в 21:30 по московскому времени.

В первом поезде находятся порядка тысячи человек, среди которых 200 детей, отметил ТАСС со ссылкой на своего корреспондента. Прибывших людей встретил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Регион стал вторым в Центральном федеральным округе, который принял эвакуированных жителей ДНР и ЛНР.

В связи с прибытием беженцев из Донбасса власти Курской области объявили режим чрезвычайной ситуации. В МЧС уточнили, что в ближайшие часы 3,4 тысячи беженцев приедут в Курскую, а также в Воронежскую, Волгоградскую и Нижегородскую области.

Ситуация в Донбассе обострилась несколько дней назад. Эвакуировать детей, женщин и пожилых людей в Россию начали вечером в пятницу, 18 февраля. Власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик объяснили такое решение угрозой военного наступления со стороны Украины.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе все еще остается напряженной.