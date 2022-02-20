Первый поезд с беженцами из Донбасса отправили в Воронеж

Поезд с беженцами из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик отправили из Ростовской области в Воронежскую. Об этом сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян.

«Сегодня мы отправили первый состав из Ростова, отправили 500 человек в Воронеж, в пункт временного размещения», — привело слова Чуприяна РИА «Новости».

Ранее врио министра отмечал, что эвакуация жителей Донбасса в Россию будет проводиться в круглосуточном режиме. Все мероприятия по приему и размещению людей проходят в плановом порядке. В пунктах временного размещения уже находятся более семи тысяч человек. Всего в Ростовской области подготовили 14 тысяч мест для беженцев.

Эвакуацию населения развернули в Донбассе вечером 18 февраля. Местные власти объяснили свое решение высокими рисками наступления украинской армии. Людей направляют в Ростовскую область, откуда они смогут потом попасть в другие регионы России.

Организовать прием беженцев поручил президент России Владимир Путин. Также он дал поручение выплатить каждому прибывшему из Донбассе 10 тысяч рублей.