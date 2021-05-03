Первый напечатанный на 3D-принтере дом получил жильцов

Жильцы въехали в первый в Европе дом, который напечатали на 3D-принтере. Там поселилась супружеская пара из Нидерландов. На создание дома потребовалось 120 часов.

Об этом сообщила газета The Guardian. В доме поселилась супружеская пара — 70-летняя Элиза Лутц и 67-летний Харри Деккерс. Чтобы попасть внутрь дома, им выдали специальные цифровые ключи — приложения на мобильных телефонах, которые открывают входную дверь.

Генеральный директор компании Weber Benelux, которая является строительным подразделением французской многонациональной корпорации Saint-Gobain, рассказал, что дом с двумя спальнями построили очень быстро.

«На печать этого дома потребовалось всего 120 часов», — отметил он.

Площадь дома составила 94 квадратных метра. Его создали из 24 бетонных элементов, которые возвели в форме валуна. Каждый из элементов слой за слоем печатали на заводе в городе Эйндховен, а затем перевозили на строительную площадку и устанавливали на фундамент.

Этот дом стал первым юридически пригодным для проживания зданием такого типа. Сперва планировалось что первые дома появятся еще в 2019 году, но из-за сложностей архитектурного проекта сроки откладывались. Проект реализован совместно с Техническим университетом Эйндховена и жилищной корпорацией Vesteda.