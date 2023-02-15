Мир 15 февраля 2023, 17:05 Первый министр Шотландии Никола Стерджен ушла в отставку

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В среду, 15 февраля, стало известно об уходе в отставку первого министра Шотландии Николы Стерджен. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Sky News.

Вероятнее всего, политик приняла такое решения после скандала, послужившего расколом для Шотландии. Он касался закона об упрощении процедуры по смене пола, который лоббировала Никола Стерджен.

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«Сегодня я объявляю о намерении уйти с должности первого министра и главы Шотландской национальной партии», — сказала Никола Стерджен на пресс-конференции в Эдинбурге.

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Она будет исполнять свои обязанности, пока не выберут нового кандидата на ее место.