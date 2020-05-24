Первый масштабный протест прошел в Гонконге за последние месяцы

Масштабные протесты вновь начались в Гонконге. Несколько тысяч человек вышли на улицы после того, как правительство попыталось ввести жесткие законы безопасности, которые предложил Пекин. Правоохранители разгоняют собравшихся слезоточивым газом.

Об этом сообщил ТАСС. Из-за возобновления массовых протестов в Гонконге 24 мая ввели усиленные меры безопасности. Чтобы разогнать группы демонстрантов, правоохранители используют слезоточивый газ. По информации местных СМИ, они применили его в районе Козуэй-Бей.

ТАСС уточнил, что в Гонконге усиленно охраняют все правительственные объекты и офисы канцелярии центральных властей КНР. Эти здания оградили пластиковыми двухметровыми барьерами, которые наполнены водой. Улицы патрулируют правоохранители — особое внимание они уделяют ключевым перекресткам. Полицейские останавливают и проверяют каждую машину, которая вызывает у них подозрение.

Ранее сотни молодых людей собрались в торговом районе Козуэй-Бей. Так они выразили протесты в отношении планов Пекина принять закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Демонстранты опасаются, что новый закон будет ущемлять права и свободы местного населения и нарушать автономию района.

Полицейские предупредили собравшихся, что из-за пандемии коронавируса массовые собрания запрещены, а их участники нарушают социальную дистанцию. В ответ на это молодые люди стали кидать в правоохранителей все, что попадалось им под руку. Тогда полицейские применили к протестующим слезоточивый газ.

Местные СМИ сообщили, что некоторых демонстрантов удалось задержать. В их числе — зампредседателя оппозиционной Партии народной власти Там Такчи. Это первый масштабный протест, который проходит в Гонконге за последние несколько месяцев.