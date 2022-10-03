Первый корвет для ВМС Украины спустили на воду | 360°

Мир 03 октября 2022, 08:44 Поделиться Telegram

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Viber Первый корвет для ВМС Украины спустили на воду Глава минобороны Украины Резников сообщил о спуске на воду корвета «Гетман Иван Мазепа» РИА «Новости»

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Корвет ВМС Украины «Гетман Иван Мазепа» спущен на воду. Об этом рассказал глава министерства обороны страны Алексей Резников у себя в Twitter.

«Корвет „Гетман Иван Мазепа“ ВМС Украины спустили на воду», — написал он.

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Первый корвет для ВМС Украины заложили в Турции в сентябре 2021 года. Это один из четырех корветов типа «Ада», строящихся в Стамбуле в рамках сотрудничества Украины и Турции. Второй корабль этого класса заложат в 2023 году.

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Ветеран американских ВМС Шон Спунтс заявил, что высказывания президента России Владимира Путина о намеренном затягивании США боевых действий на Украине являются правдой. По его словам, Джо Байден и Владимир Зеленский в конфликте на Украине решают разные задачи.

Ранее президент России Владимир Путин указал, что США сделали ставку на затягивание конфликта на Украине. Глава государства подчеркнул, что Штаты разжигают конфликты и в других частях планеты — Латинской Америке, Африке и Азии.

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