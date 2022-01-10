Первый канал убрал развлекательные передачи из эфира из-за траура в Казахстане

Первый канал убрал развлекательные передачи из сетки вещания 10 января из-за траура в Казахстане. Об этом представители пресс-службы «Первого канала. Всемирной сети» сообщили РБК.

Изменения коснулись программы для международной версии канала в СНГ. Зрители Первого канала 10 января увидят только информационные передачи: программы «Время», «Время покажет» и «Познер».

Также, начиная с 05:40 по алматинскому времени (02:40 по московскому времени), канал начал показывать сериал «Молодая гвардия», зрители также увидят фильмы «А зори здесь тихие», «28 панфиловцев» и «Хроники пикирующего бомбардировщика».

Протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года. В западной части страны жители вышли на мирные акции после повышения цен на газ в два раза. Спустя несколько дней протестующие стали выходить на улицы и в других городах, но затем последовали беспорядки и стычки с полицией. Власти Казахстана ввели по всей стране режим чрезвычайного положения до 19 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал миротворческие силы ОДКБ на помощь. Миротворцы уже прибыли в страну.