«Первый канал» отказался показывать церемонию «Оскар»

«Первый канал» не будет транслировать вручение премии Американской киноакадемии «Оскар» в этом году. В пресс-службе телеканала пояснили, что ее все равно никто не смотрит.

На то, что церемонии «Оскар» нет в программе федерального телеканала обратила внимание газета «Коммерсантъ». В пресс-службе «Первого канала» сообщили, что не видят смысла показывать церемонию в этом году из-за «соотношения между потраченными деньгами и полученным результатом». Ее мало кто смотрел, ее популярность падала год от года.

Правами на эксклюзивный показ награждения в интернете владеет российский онлайн-кинотеатр Okkо из Rambler Group, который приобрел их у Disney. «Если в сетке телеканалов такая трансляция не появится в ближайшее время, технически мы получаем полный эксклюзив во всех средах», — передает «Коммерсантъ» слова генерального директора кинотеатра Иван Гродецкий.

В 2019 году «Оскар» показывал «Яндекс», который в этом году также не стала покупать права на показ, скорее всего, по тем же причинам, что и «Первый канал».

Ранее сообщалось, что американская певица Билли Айлиш будет выступать на 92-й церемонии вручения премии «Оскар».