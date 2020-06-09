Первый кадр из фильма «Охотник на монстров» появился в сети

На снимке изображена Милла Йовович, исполнительница роли Натали Артемис, вероятно, в сцене сражения с неким чудовищем. На руке героини можно заметить Slinger— оружие охотников, представленное в игре «Monster Hunter: World».

Премьера «Охотника на монстров» запланирована на 4 сентября 2020 года.