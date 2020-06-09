Первый кадр из фильма «Охотник на монстров» появился в сети
В сети появился новый кадр из приключенческой картины «Охотник на монстров» — экранизации одноименной видеоигры. Он был опубликован в Twitter на канале Kogath. Об этом сообщило ИА Nation News.
На снимке изображена Милла Йовович, исполнительница роли Натали Артемис, вероятно, в сцене сражения с неким чудовищем. На руке героини можно заметить Slinger— оружие охотников, представленное в игре «Monster Hunter: World».
Премьера «Охотника на монстров» запланирована на 4 сентября 2020 года.