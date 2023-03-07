Эксклюзив 07 марта 2023, 12:00 «Первый и последний рекорд». Экономист предсказал тройное снижение товарооборота с ЕС Экономист Зубец: товарооборот России и ЕС по итогам 2023 года снизится минимум в 3 раза Unsplash

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Товарооборот России и Евросоюза в 2022 году достиг максимального значения за восемь лет. Однако это первый и на ближайшее время явно последний такой рекорд, констатировал в беседе с «360» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук Алексей Зубец.

«Тот рекорд, который был поставлен, — первое и последнее такое достижение, потому что в этом году точно товарооборот с Евросоюзом сократится раза в три против прошлогодних показателей, а может, и больше», — спрогнозировал эксперт.

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Прошлогодний показатель он назвал результатом экстренных поставок энергоресурсов — нефти, газа — в Евросоюз во второй половине года.

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«Объем поставок и товаров резко вырос просто потому, что, во-первых, цены были высокими, во-вторых, было понятно, что начинается эмбарго, и европейские компании старались закупать по максимуму топливо вперед», — пояснил Зубец.

Он добавил, что уже во второй половине 2022 года «ситуация начала сворачиваться», и по итогам января-февраля наблюдается падение совокупного экспорта в Европу «условно на две трети». Экономист напомнил, что нефтяные поставки в страны Евросоюза теперь возможны только через посредников, например, через страны Северной Африки.