Первый грузовой поезд из Поднебесной в Европу прошел через подземный тоннель под Босфором

По данным издания, поезд China Railway Express длиной 820 метров состоит из 21 вагона и везет 42 контейнера. За 12 дней он преодолеет расстояние в 11,5 тысячи километров из городского округа Шиянь (Китай) в Прагу. Железнодорожный состав проследует по «среднему транспортному коридору», который проходит по дороге Баку - Тбилиси - Карс и через тоннель Мармарай, соединяющий Азию с Европой.