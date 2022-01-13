Первый гражданский самолет из Турции приземлился в Алма-Ате после снятия запрета полетов

Первый гражданский самолет из Турции приземлился в Алма-Ате, написало РИА «Новости». Запреты на полеты ввели в Казахстане после начала беспорядков.

Сейчас аэропорт Казахстана охраняют военные. Ранее комитет гражданской авиации сообщал о снятии запретов 13 января.

Протесты в Казахстане, которые позже переросли в беспорядки, начались с первых дней 2022 года. Акции начались с мирного выхода жителей городов Жанаозен и Актау на улицы, население было недовольно резким повышением цен на сжиженный газ. Позже они перешли в погромы и распространились на другие населенные пункты, в том числе на Алма-Ату.

В ответ на произошедшее власти Казахстана приняли ряд мер. По всей стране ввели режим ЧП до 19 января. Глава республики отправил в отставку правительство и возглавил Совбез, а также обратился к помощи миротворцев.