Первую нитку трубопровода «Северный поток — 2» начали наполнять газом. Об этом со ссылкой на заявление компании-оператора Nord Stream 2 AG сообщило РИА «Новости».

Первую нитку магистрали уже начали заполнять голубым топливом.

Датское энергетическое агентство в понедельник сообщило, что нитка B соответствует всем условиям для начала эксплуатации и сертификации. Но для запуска нитки A необходимо выполнить еще ряд условий.

В МИД РФ ранее отметили, что все необходимые шаги для сертификации «Северного потока — 2» уже сделаны.

В бундестаге ранее заявили, что сценарий отказа от поставок российского газа в Германию к 2045 году выглядит нереалистично. А немецких жителей на фоне газового кризиса в Европе уже начали готовить к возможному отключению электричества и отопления, сняв ролик на эту тему.