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    04 октября 2021, 18:00

    Первый газ пустили в «Северный поток — 2»

    Александр Блинов

    Первую нитку трубопровода «Северный поток — 2» начали наполнять газом. Об этом со ссылкой на заявление компании-оператора Nord Stream 2 AG сообщило РИА «Новости».

    Первый газ пустили в «Северный поток — 2»

    Первую нитку магистрали уже начали заполнять голубым топливом.

    Датское энергетическое агентство в понедельник сообщило, что нитка B соответствует всем условиям для начала эксплуатации и сертификации. Но для запуска нитки A необходимо выполнить еще ряд условий.

    В МИД РФ ранее отметили, что все необходимые шаги для сертификации «Северного потока — 2» уже сделаны.

    В бундестаге ранее заявили, что сценарий отказа от поставок российского газа в Германию к 2045 году выглядит нереалистично. А немецких жителей на фоне газового кризиса в Европе уже начали готовить к возможному отключению электричества и отопления, сняв ролик на эту тему.