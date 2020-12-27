Первый этап вакцинации от коронавируса начался в странах Европы

Уже поставили первые инъекции врачи Германии, Венгрии и Словакии. В воскресенье, 27 декабря, кампании по вакцинации начнут Франция, Австрия, Италия, Испания, Португалия, Греция. Остальные страны присоединяться к ним позже.

Нидерланды и Финляндия уже объявили, что начнут масштабную вакцинацию населения только в начале 2021 года.

По решению европейских чиновников весь объем вакцин между странами разделили поровну, вне зависимости от количества населения. Каждое государство получило 9 750 доз.

Первыми уколы получат постояльцы домов престарелых и медики. Масштабную вакцинацию для остальных категорий жителей ЕС рассчитывают начать не раньше апреля 2021 года, когда произведенного препарата будет достаточно.

Пока единственной вакциной в Европе остается препарат от компании Pfizer. Его производят в Бельгии на предприятии около города Пур. Вакцину доставляют в специальных контейнерах, где сохраняется низкая температура.

Ради того, чтобы запустить процесс вакцинации в этом году Европейская комиссия сократила срок сертификации. Компания Pfizer передала регуляторам все данные клинических исследований своей разработки. Это позволило фирме получить доступ на рынок уже 21 декабря.

На сегодняшний день известно, что руководство ЕС заключило еще пять контрактов по предзаказу вакцин с компаниями AstraZeneca, Sanofi — GSK (GlaxoSmithKline), Johnson & Johnson, CureVac и Moderna. После сертификации объем препаратов на рынке может составить до двух миллионов доз. Власти не исключили, что передадут остатки третьим странам.